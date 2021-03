Gallipoli, malato di Sla chiede di vedere il mare: il gesto dei volontari

Francesco è un uomo di 62 anni malato di Sla, durante il trasporto all’ospedale ‘Sacro Cuore di Gesù’ ha chiesto ai volontari dell’associazione Life Guard di poter vedere il mare. Dopo aver chiesto il consenso ai medici hanno accontentato il suo desiderio, con la condizione che sarebbe rimasto sulla barella sdraiato. L’ambulanza ha quindi portato l’uomo sul lungomare di Gallipoli.

Giunti sul lungomare i volontari hanno aperto il portellone dell’ambulanza per consentire a Francesco di osservare il mare. La vicenda è stata raccontata e commentata su Facebook da una delle volontarie dell’associazione Life Guard che si trovava con il 62enne quando ha chiesto di poter vedere il mare. A detta sua ogni giorno non sa mai cosa riserverà il lavoro, un paziente speciale ha fatto a lei e ai suoi colleghi una speciale richiesta e loro lo hanno accontentato perché non avrebbero potuto dirgli di no.

La ragazza ha raccontato che non appena hanno aperto il portellone dell’ambulanza il viso di Francesco si è illuminato. A detta sua è in momenti come questi che si sente fiera del lavoro che svolge, perché nonostante la sofferenza ha visto la felicità nel volto del 62enne malato di Sla. Rivolgendosi all’uomo ha poi scritto: “Grazie a te per avermi donato quello sguardo! Questi siamo noi, questi sono i nostri ragazzi. Donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi”