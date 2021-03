Corona, nuovo verdetto della Cassazione: deve scontare altri 9 mesi

È stato emesso un nuovo verdetto nei confronti di Fabrizio Corona nella serata di ieri, giovedì 18 marzo 2021. La Cassazione ha deciso che l’ex re dei paparazzi dovrà scontare di nuovo i nove mesi di reclusione che aveva scontato da febbraio a novembre 2018 in affidamento terapeutico. Il ricorso dell’ex fotografo è stato giudicato inammissibile dalla Corte contro ciò che era stato stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Milano lo scorso 13 ottobre.

In quell’occasione erano state portate alla luce le violazioni commesse da Fabrizio Corona durante il periodo di affidamento. Lo aveva ottenuto per affrontare un programma di recupero per la sua dipendenza da cocaina. La scorsa settimana non appena è venuto a conoscenza del fatto che il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli aveva revocato gli arresti domiciliari l’ex fotografo ha compiuto un gesto shock. Quale? Si è tagliato i polsi. Immagini shock quelle pubblicate da Corona su Instagram, in cui si è mostrato con il volto insanguinato.

LEGGI ANCHE -> Fabrizio Corona in psichiatria prima di tornare in carcere: cosa è successo

In seguito al suo folle gesto Fabrizio Corona è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda. Lì ha continuato a protestare, sembra che abbia cercato di farsi ancora male e che abbia iniziato lo sciopero della fame. La madre, Gabriella Privitera, su Instagram si è detta convinta che il figlio sia perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana.