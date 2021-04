Coronavirus, terzo lockdown in Francia: durerà almeno quattro settimane

Nella serata di ieri, mercoledì 31 marzo 2021, Emmanuel Macron ha fatto sapere che verrà introdotto un terzo lockdown in tutta la Francia. I dati riguardanti l’emergenza Coronavirus sono peggiorati ed è per questo che il presidente francese ha deciso di adottare misure restrittive più rigide. Inizierà il 3 aprile il terzo lockdown e durerà almeno quattro settimane, i negozi che non sono ritenuti essenziali resteranno chiusi. Anche le scuole saranno chiuse fino al 26 aprile.

Emmanuel Macron ha annunciato che entrerà in vigore anche un coprifuoco dalle ore 19. Per quanto riguarda invece gli spostamenti, quelli superiori ai 10 chilometri dal proprio domicilio dovranno essere giustificati con un’autocertificazione. Il presidente francese ha fatto inoltre sapere che tutti coloro che vorranno spostarsi da una regione all’altra per isolarsi potranno farlo nel weekend di Pasqua.

Gli studenti in Francia per il periodo di Pasqua avranno due settimane di vacanza, in questo caso la chiusura di tre settimane inciderà poco sulle scuole. Saranno infatti solo quattro i giorni di didattica a distanza, dal 6 al 9 aprile, avranno poi due settimane di vacanza. Al momento è previsto che le scuole primarie riapriranno il 26 aprile. Gli studenti delle scuole medie e superiori dovrebbero invece tornare in presenza la settimana successiva.

Emmanuel Macron annuncia un terzo lockdown e parla della campagna di vaccinazione

Il presidente francese ha fatto sapere che il 44% dei pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva hanno un’età media inferiore ai 65 anni. A detta sua a causa delle varianti del Coronavirus la Francia sta affrontando ‘un’epidemia dentro l’epidemia’. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, stando a quanto detto da Emmanuel Macron, dal 16 aprile riceveranno il vaccino le persone che hanno più di sessant’anni. Gli over 50 saranno vaccinati dal 15 maggio. Da metà giugno riceveranno invece il vaccino anti-Covid tutti i francesi che hanno un’età inferiore ai 50 anni.