Lotteria degli Scontrini: come funziona e come scoprire chi ha vinto

L’8 aprile si è svolta la seconda estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini, dopo la prima svoltasi l’11 marzo.

L’estrazione riguarda gli scontrini collegati agli acquisti svolti nel mese di marzo: per i cittadini, in palio 10 vincite da 100 mila euro ciascuna, ma saranno estratti anche 10 premi da 20 mila euro destinati agli esercenti.

Chiunque può verificare di aver vinto accedendo alla propria “Area Riservata” sul portale della lotteria.

Lotteria degli Scontrini: come funziona?

Partecipare alla lotteria è facile: se si è maggiorenni e residenti in Italia, nella sezione Partecipa Ora del portale ufficiale, è necessario richiedere il codice lotteria (alfanumerico e a barre) e mostrarlo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

L’esercente, attraverso un lettore ottico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente, trasmettendo i dati all’Agenzia delle entrate.

Successivamente, lo scontrino elettronico, per ogni euro speso, viene abbinato a dei biglietti virtuali per partecipare alle estrazioni.

Lotteria degli Scontrini: chi sono i vincitori?

I codici vincenti vengono pubblicati in anteprima (a partire dalle 13.00 del giorno dell’estrazione) sulla pagina Twitter dell’Agenzia della Dogane e Monopoli. Al termine dell’estrazione, nell’area personale dedicata, si può visualizzare lo scontrino cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio.

Sulla pagina Facebook dedicata alla lotteria, è stata pubblicata un’immagine esplicativa dell’avviso che accompagna l’ingresso nell’area riservata ai titolari degli scontrini estratti:

Tuttavia, la comunicazione ufficale della vincita arriva dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli attraverso una raccomandata A/R, recapitata al domicilio fiscale indicato durante la registrazione.

E’ fondamentale ricordare che i premi devono essere riscossi entro 90 giorni presso l’Ufficio delle Dogane competente. In caso di vincita si dovrà dimostrare di avere fatto il pagamento con modalità digitali presentando l’estratto conto della carta con cui si è fatto il pagamento.

Il calendario delle prossime estrazioni

A partire dal mese di giugno, ogni giovedì si effettueranno le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì fino alla domenica della settimana precedente.

Ecco il calendario delle prossime estrazioni mensili per l’anno 2021: