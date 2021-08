Bonus Terme 2021, come richiederlo e come funziona

Per aiutare economicamente uno dei settori particolarmente colpiti dal Covid, il governo ha pensato anche al bonus terme 2021. Si tratta di un incentivo che potrà essere richiesto da tutti i cittadini italiani a partire dalla seconda metà di ottobre. In questo modo, si potrà usufruire dei servizi termali in maniera gratuita, o quasi. Ecco tutte le informazioni su come richiederlo e come funziona.

Bonus terme 2021, come e quando effettuare la richiesta

La nuova misura, resa nota attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i primi di agosto, coprirà una spesa massima di 200 euro. Se il servizio termale prescelto dovesse costare di più, sarà il cittadino a farsi carico della spesa extra. La richiesta per ottenere il bonus dovrà essere effettuata tramite una prenotazione sul sito del Ministero e su quello di Invitalia. La data del cosiddetto “click day”, però, non è ancora stata decisa e verrà resa nota nelle prossime settimane. I voucher disponibili sono circa 250 mila e si potrà fare richiesta fino ad esaurimento dei fondi previsti dal governo, ovvero 53 mila euro.

Come funziona e come usufruirne

Ci sarà una lista di strutture accreditate tra le quali si potrà scegliere dove usufruire del servizio termale e, soprattutto, quale acquistare. Quest’ultime, infatti, provvederanno a rilasciare un attestato di prenotazione, valido per 60 giorni dalla data della sua emissione e, come si legge sul sito della Mise, “l’ente termale presso il quale il cittadino ha fruito i servizi termali provvederà a richiedere a Invitalia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino“.

La richiesta per il bonus terme 2021 può essere effettuata da tutti i cittadini italiani maggiorenni, senza alcun limite legato all’Isee. Ma il sito della Mise ribadisce che il bonus non è “cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro“. Inoltre, sarà possibile richiederne solo uno per persona.

Leggi anche: Nuove regole green pass, ecco cosa cambia dal 1° settembre