Michele Morrone attore: moglie, figli e carriera del divo

Michele Morrone è l’attore noto al grande pubblico per aver recitato in 365 giorni, il film erotico polacco record di visualizzazioni su Netflix. 30 anni, bellissimo, spopola su tutti i social: 12 milioni di follower su Instagram, più di 5 su Tik Tok. É considerato il “Christian Grey” italiano, ma Michele Morrone ha mille volti e mille sfaccettature: non solo attore, ma anche cantante, modello e stilista.

Nasce a Vizzolo Predabissi nel 1990 da una famiglia molto umile, perde il papà all’età di 11 anni e si innamora della recitazione guardando Harry Potter. In Italia interpreta molti piccoli ruoli e partecipa a programmi come “Ballando con le stelle“, classificandosi secondo. Ma il successo internazionale arriva con il film 365 giorni. Nel lungometraggio erotico interpreta Massimo Torricelli, un boss mafioso che rapisce una ragazza con l’obiettivo di farla innamorare entro l’anno.

Il debutto nella musica avviene il 24 Febbraio 2020, con la pubblicazione del suo primo album, Dark Room. Alcuni brani si ritrovano anche all’interno del film. Il successo è notevole: 230 milioni di stream. Recentemente ha rilasciato un nuovo singolo “Beautiful” e promette che presto arriverà il secondo album.

Michele Morrone, moglie e vita privata

La vita sentimentale di Michele Morrone è stata spesso sotto i riflettori del gossip. L’attore ha sposato nel 2014 la stilista libanese Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto due figli: Marcus e Brando. Dopo 8 anni di matrimonio e 3 di fidanzamento, però, i due si separano. Entrambi dichiarano di essere rimasti in ottimi rapporti.

L’attore è stato al centro di scottanti gossip in più di un’occasione. Nel 2019 diverse voci lo vedevano in una relazione con Elena D’Amario, la bellissima ballerina di Amici. I paparazzi, invece, lo hanno ripreso più volte in compagnia di Barbara d’Urso e Giuliana De Sio. Dal canto suo l’attore ha sempre dichiarato che li unisse unicamente una bella amicizia.

Lo scorso anno sembrava che il bell’attore avesse una relazione con Belen Rodriguez, ma la circostanza non è mai stata confermata.

