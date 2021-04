Biagio Izzo: carriera, vita privata e curiosità sull’attore italiano

Biagio Izzo è un attore, comico e cabarettista italiano. É un volto ben noto agli italiani per aver interpretato ruoli in moltissime commedie, tra cui diversi cinepanettoni come Natale sul Nilo e Natale in India. Sempre sorridente e con la battuta pronta, ha condotto anche diversi programmi televisivi, come Stasera mi butto e Miss Italia nel mondo. Di recente ha fatto parte del cast di Made in Sud, il programma comico condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 2.

Nato a Napoli nel 1962 (59 anni), è cresciuto tra Ercolano e Portici, terre che ama fortemente, come ha più volte manifestato nel corso di interviste e programmi televisivi. Attualmente vive in una splendida villa al Vomero, in cui si dedica con passione all’hobby del giardinaggio.

La carriera di Biagio Izzo inizia nel 1983, quando fonda insieme a Ciro Maggio il duo comico Bibì e Cocò. I due piacciono subito nel panorama partenoepo, esibendosi in tv locali e producendo musicassette con brani comici.

Il successo arriva con la partecipazione a TeleGaribaldi prima e a Pirati e Pirati Show poi, entrambi programmi messi in onda su emettenti campane.

Nei primi anni 2000 partecipa a diversi programmi sulla rete nazionale e inizia a recitare nei film di Natale della coppia composta da Massimo Boldi e Christian De Sica: Body Guards – Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India.

Negli anni a seguire è sempre più richiesto e presenzia in molti film e programmi Tv, in cui mette in scena la sua irresistibile comicità dal marcato accento napoletano.

Biagio Izzo, vita privata

Biagio Izzo ha avuto due figlie, Alessia e Valeria, da un primo matrimonio con Teresa. Dopo alcuni anni i due hanno divorziato. Nel 2008 sposa Federica Apicella, modella e attrice napoletana.

I due si conoscono proprio in un contesto televisivo: Federica si presenta per un provino con la rete TeleGaribaldi e Biagio Izzo è la persona deputata alla selezione. Al momento dell’incontro l’attore era ancora sposato con l’ex moglie Teresa, ma l’amore è scoppiato immediatamente. Insieme a Federica mette al mondo altri due figli: Martina e Raffaele.

La coppia si mostra innamoratissima. Sui profili social, però, Biagio tende a pubblicare poco sulla sua vita privata.

Nel 2018 il comico napoletano diventa nonno per la prima volta, con la nascita del figlio della primogenita Alessia, avuta dal primo matrimonio.

Curiosità

Nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni ha raccontato di essere una persona molto scaramantica: prima di entrare sul palco a teatro, in segno di buon auspicio, deve osservare le travi di legno del soffitto e farsi il segno della croce. Quando gioca il Napoli, invece, deve scendere dal letto poggiando prima il piede sinistro.

