Un vero e proprio ciclone ha coinvolto la Serie A: dopo la notizia dell’avvio della Superlega, le maggiori istituzioni del calcio si preparano a dare battaglia ai club fondatori. Tra le sostenitrici del movimento ci sono Atalanta, Cagliari e Hellas Verona che hanno già richiesto l’esclusione di Inter, Milan e Juventus dal campionato italiano.

Superlega, il parere della FIFA e dell’UEFA

La notizia, rivelata dal quotidiano La Repubblica nell’edizione odierna, ha riportato quanto accaduto ieri pomeriggio nel consiglio della Lega di Serie A, convocato d’urgenza. Le società partecipanti si sono ritrovate per discutere del nuovo progetto pensato da alcune grandi d’Europa, la cui partenza è prevista già nel mese di agosto. Una competizione che, già nei giorni scorsi, aveva fatto discutere, tanto che la stessa FIFA e l’UEFA hanno ribadito, ancora una volta, il loro dissenso a questo nuovo torneo. Pena per tutti i club sarà, per l’appunto, l’esclusione da ogni tipologia di competizione.

Superlega, la richiesta dei club di Serie A: rivoluzione in arrivo?

Coloro che avrebbero già fatto muro contro le big italiane sono state proprio Atalanta, Cagliari e Hellas Verona, a cui potrebbero aggiungersi altre società nelle prossime ore. La loro richiesta è stata abbastanza chiara e riguarda l’estromissione immediata della Vecchia Signora e dei due club di Milano. In questo modo, il campionato di Serie A subirebbe una vera e propria rivoluzione, con i piccoli club che si ritroverebbero a lottare in una competizione senza precedenti.

La Superlega, come dichiarato dalle società fondatrici, vedrà la partecipazione di alcune grandi del calcio europeo. Si tratta di Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Inter, Juventus, Milan, Tottenham, Manchester United, Liverpool, Manchester City e Arsenal. A queste si aggiungeranno altre tre squadre che faranno parte del gruppo dei fondatori.

Il presidente eletto della Superlega è Florentino Perez, mentre il ruolo di vice è stato assegnato al numero uno dei bianconeri, Andrea Agnelli. Quest’ultimo, inoltre, ha scelto di lasciare il suo ruolo esecutivo all’interno dell’ECA.