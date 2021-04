Spazio, Ingenuity nella storia: il drone ha volato su Marte

Il drone della NASA Ingenuity è entrato nella storia per aver concluso con successo il primo tentativo di volo su Marte.

Gli ingegneri della NASA hanno confermato l’esito del volo programmato dopo tre ore di attesa, non appena sono arrivati i dati del drone trasmessi dal rover Perseverance, che osservava il mezzo da 65 metri di distanza.

Confirmed by altimeter data @IngenuityNasa has made the first flight on another planet. pic.twitter.com/4DKOAbmJgE — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) April 19, 2021

Come spiegato dai tecnici della NASA, la prima conferma del successo è emersa dall’altimetro, che misura la distanza verticale di un corpo da una superficie di riferimento.

Dal grafico qui sopra si deduce che il drone si solleva da Terra, si porta in quota, ridiscende e atterra.

Poco dopo, una foto dell’ombra di Ingenuity, catturata dalla telecamera di navigazione.

Emozione e soddisfazione per un’impresa che non era per nulla scontata, le condizioni su Marte sono infatti proibitive.

I mezzi sopportano temperature da -140 a +20, qualche strana tempesta di sabbia stagionale e soprattutto un’atmosfera che è 1 centesimo di quella terrestre.

Marte: cosa succede ora?

Questo è solamente un esperimento, una dimostrazione, del costo di 85 milioni di dollari, e ora deve far capire ai tecnici Nasa se sarà possibile fare voli più lunghi per esplorare il pianeta.

Il fatto è infatti i rover marziani, come Perseverance, pesanti sui 1.000 chili, possono andare a qualche metro al giorno come velocità mentre un drone può volare anche a qualche decina di chilometri ora.

Per analizzare il pianeta servono strumenti, e non solo di una piccola camera fotografica come quella che ora ha e con cui ha mandato l’emozionante prima immagine della sua ombra su Marte.

“Abbiamo avuto la nostra prima volta, come i fratelli Wright“, ha detto sorridendo MiMi Aung, la Manager Nasa responsabile del progetto.

Il drone ha portato su Marte un pezzo di stoffa proveniente dalle ali dell’aereo Flyer 1, che ha spiccato il primo storico volo a Kitty Hawk, in Nord Carolina, 117 anni fa.

Un volo breve, come quello di Ingenuity, ma che ha aperto la via del cielo. Questo speriamo faccia altrettanto