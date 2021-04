Perseverance, nuovo successo: estratto l’ossigeno dall’atmosfera di Marte

Perseverance, a pochi giorni dallo storico volo di Ingenuity su Marte, consegue un altro importante obiettivo.

E’ riuscito l’esperimento di produrre ossigeno con Moxie, un dispositivo arrivato insieme al rover il 18 febbraio.

Moxie rappresenta l’esperimento di produzione di ossigeno su Marte a partire dall’anidride carbonica, presente al 96% nell’atmosfera.

La riuscita dell’esperimento potrà aprire la strada a isolare e stoccare ossigeno in grado di semplificare future missioni su Marte.

Another huge first: converting CO2 into oxygen on Mars. Working off the land with what’s already here, my MOXIE instrument has shown it can be done!

Future explorers will need to generate oxygen for rocket fuel and for breathing on the Red Planet. https://t.co/9sjZT9KeOR

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 21, 2021