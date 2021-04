TikTok: è morto Ricky Coman, il ragazzo che lottava contro il cancro

Riccardo era un giovane ragazzo di appena 17 anni, originario di Romano, in provincia di Bergamo.

Tre anni fa gli è stato diagnosticato un cancro molto aggressivo e nonostante l’avanzare dalla malattia non aveva mai mollato.

Grazie a TikTok e Instagram il giovane rendeva partecipe il pubblico della sua terapia, mostrando cosa significa lottare ogni giorno con una malattia.

Riccardo ironizzava sempre sul suo stato di salute, per non far intristire troppo anche la sua famiglia e i suoi amici.

Il ragazzo era molto amato dai suoi coetanei per la sua forza d’animo e, nonostante tutto, era sempre di buon umore.

TikTok: l’annuncio della scomparsa

Nelle ultime ore la Tiktoker Rametta ha postato un video su Instagram dove ha annunciato la scomparsa: “Riccardo stava molto male però era sempre lui a strappare un sorriso agli altri, aveva una grande forza ed ha lottato fino alla fine. Sono molto provata in questo momento, mi è dispiaciuto veramente tanto”.

Con gli amici e i follower condivideva tutto, o quasi, con tanta ironia, e altrettanto coraggio. “Sono ancora qua, indistruttibile”, ripeteva pubblicando post e video.

Tantissimi i messaggi che lo ricordano: “Riposa in pace, piccolo guerriero”. E ancora: “Buon viaggio, angelo mio. Sarai per sempre nei nostri cuori”.

I funerali del giovane verranno celebrati lunedì nella sua città natale, dove si prevede l’afflusso di tutte le persone che lo amavano, con una gran parte dei suoi fan che nelle ultime ore stanno pubblicando video di cordoglio ma anche video di vittoria sul male che l’ha spento, ma non ha mai spento la sua forza e la sua solarità.

Per ricordarlo, gli utenti della piattaforma cinese si sono organizzati per dedicargli un minuto di silenzio nella giornata di ieri, 19 aprile.

Alle 17 è stato osservato un minuto di silenzio.

Leggi anche: Eutanasia legalizzata in Spagna: ecco come ha reagito la Chiesa