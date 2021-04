Giacomo è un ragazzo di 28 anni che vive nel Valdarno aretino. Dopo aver sentito la storia di Malika, la 22enne buttata fuori di casa perché lesbica, ha trovato il coraggio di raccontare anche lui la sua assurda storia. Intervistato da ArezzoNotizie ha rivelato di aver fatto coming out due anni fa, da quel momento ha iniziato a vivere un incubo.

In seguito alla separazione dei suoi genitori il ragazzo viveva insieme alla madre, lei non ha reagito affatto bene quando ha scoperte che era omosessuale. Ha raccontato di aver subito una serie di vessazioni, ha anche avuto un violento scontro con lo zio che ha cercato di colpirlo con una bombola del gas. Subito dopo è stato cacciato di casa. Fortunatamente almeno il padre lo ha sostenuto, lo ha anche aiutato a trovare una nuova casa dopo che la madre lo ha buttato fuori. Il 28enne non ha potuto raccontare tutto perché c’è in corso una vicenda giudiziaria, la madre lo ha infatti denunciato, lui ha risposto con una controdenuncia.

Giacomo racconta l’incubo vissuto dopo il coming out

Giacomo all’inizio aveva cercato di rivolgersi alla madre in modo tranquillo, ma lei è andata subito fuori di sé, le violenze sono iniziate subito dopo aver coinvolto nella vicenda anche lo zio. Lo hanno spintonato e schiaffeggiato, hanno anche cercato di convincerlo a non essere più attratto dai ragazzi. Ha subito pesanti insulti, la madre gli diceva che faceva schifo e lo ha accusato di essere un malato di mente. La donna per farlo ‘guarire’ lo ha portato da alcuni psichiatri, lo spingeva ad approcciare con le ragazze con la speranza che potesse innamorarsi di una di loro.

Le violenze e gli insulti sono durati mesi, ad ottobre dello scorso anno dopo un violento litigio è stato cacciato di casa. Lo zio ha cercato più volte di colpirlo con una bombola del gas, lo ha preso al braccio facendolo finire in ospedale. Da quel momento i loro rapporti si sono interrotti. Grazie al sostegno e all’aiuto del padre e delle persone che gli vogliono bene sta cercando di rifarsi una vita. Riferendosi al padre ha fatto sapere che è stato la sua salvezza. Giacomo ha rivelato di aver fatto coming out per smettere di mentire a se stesso. A tutti coloro che vivono una situazione simile alla sua ha consigliato di farsi avanti perché restare nascosti a parer suo non serve.

