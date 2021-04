Marco Eletti accusato di omicidio e tentato omicidio: il movente è l’eredità?

Marco Eletti si trova in stato di fermo, è accusato di omicidio e tentato omicidio. La terribile vicenda si è svolta nel pomeriggio di sabato 24 aprile 2021, il 33enne ha raccontato di essere tornato a casa intorno alle 17 e di aver trovato il padre morto sul divano e la madre gravemente ferita in cucina. La versione fornita dal ragazzo non convince la Procura e i carabinieri, stando alle ipotesi Marco avrebbe fracassato il cranio del padre a martellate e ferito ai polsi e alle braccia con un coltello la madre.

Al momento gli inquirenti sono sempre più convinta che Marco Eletti abbia architettato un piano dettagliato per uccidere i suoi genitori. Il movente? Al momento questo sembra essere legato a questioni di eredità e all’uso della casa della nonna, rimasta vuota nei mesi scorsi dopo la sua morte. Il 33enne voleva far credere ai carabinieri che la madre avesse ucciso il marito in seguito ad una furiosa lite per poi suicidarsi. All’arrivo degli agenti però la madre era ancora viva, non era cosciente. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravissime condizioni.

Le dichiarazioni di Marco Eletti ritenute contraddittorie, ha ucciso lui il padre e tentato di uccidere la madre?

Ai carabinieri lui ha raccontato di essere andato a casa dei genitori e di essersi accorto di un principio di incendio in garage. Gli inquirenti credono che sia stato lui ad appiccare le fiamme per sbarazzarsi dei guanti e del laccio utilizzato durante la brutale aggressione contro i suoi genitori. Molte delle dichiarazioni rilasciate da Marco Eletti sono state giudicate contraddittorie. Il giudice nelle prossime ore dovrà decidere se convertire il fermo in arresto per le accuse di omicidio e tentato omicidio. La madre del 33enne è ancora ricoverata, è in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Se e quando si sveglierà le sue dichiarazione potrebbero fare chiarezza in merito alla drammatica vicenda.