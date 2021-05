Come già preannunciato dal ministro Speranza, a partire da oggi, lunedì 3 maggio, cambiano i colori di alcune regioni e, di conseguenza, entrano in vigore le nuove regole. Gran parte dell’Italia si tinge di giallo, mentre l’unica a regredire in zona rossa è la Valle d’Aosta. La curva dei contagi sembra iniziare lentamente la sua discesa, ma la situazione dopo il weekend del primo maggio resta ancora critica.

Colori delle regioni: le nuove regole in vigore in Sardegna

Promossa in zona arancione è solo la Sardegna che, dopo il repentino passaggio nella fascia di rischio più elevato, ha dimostrato alcuni lievi miglioramenti. L’isola si aggiunge, dunque, a Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata che, anche per questa settimana, non subiscono alcun cambio di colore. Nessuna nuova regola per queste regioni, dove i ristoranti e i bar restano aperti solo per l’asporto, mentre gli spostamenti con autocertificazione possono avvenire solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Per tutti gli altri, invece, è necessario avere il cosiddetto green pass che permette agli italiani di viaggiare all’interno del Paese anche per turismo.

La situazione della zona gialla

In zona gialla, invece, le misure sono meno restrittive e, ad una settimana dalle riaperture dello scorso 26 aprile, nessuna regione ha subito un repentino cambio di colore. Restano così aperti tutti i locali che possono usufruire di uno spazio all’aperto, sia a pranzo sia a cena. Inoltre, gli spostamenti rimangono ancora liberi e ciò ha permesso a numerosi italiani di organizzare delle gite fuori porta durante il weekend del primo maggio. L’unica misura che continua a far discutere è quella del coprifuoco alle 22, valida in tutta Italia fino al prossimo 31 luglio. Il governo, però, ha già anticipato che potrà essere posticipato intorno alla metà di maggio se l’andamento della curva dei contagi lo permetterà.

Intanto, mentre l’Rt nell’intero Paese si attesta a 0,85, nella giornata di ieri sono stati individuati 9.148 nuovi contagi. Aumenta, così, il tasso di positività al 5,8% ma, come riporta Adnkronos, si tratta di dati condizionati dal ritmo ridotto del weekend.

