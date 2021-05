Mattia Sartori muore a 4 anni: i genitori hanno donato i suoi organi

Il piccolo Mattia Sartori è morto la scorsa domenica, 9 maggio 2021 all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il motivo? Una complicazione ischemica dopo un intervento di cardiochirurgia al quale era stato sottoposto per una malformazione cardiaca congenita. La giovanissima vittima di Roreto di Cherasco non ce l’ha fatta, è morto all’età di soli quattro anni, ne avrebbe compiuti cinque a luglio.

In seguito alla morte del piccolo Mattia i suoi genitori hanno acconsentito a donare i suoi organi per salvare la vita ad altri bambini. Questi riceveranno parte del suo cuore e le sue cornee. Laura, la mamma della giovane vittima ci ha tenuto a far sapere che spera che il loro gesto possa spingere altri a fare lo stesso dal momento che le donazioni di organi sono drasticamente crollate, soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus.

LEGGI ANCHE -> Cizzolo, bimbo morso dal pitbull del padre: lo salva la nonna

Mattia Sartori morto a 4 anni, i genitori donano i suoi organi e ringraziano i medici

I funerali di Mattia Sartori si sono svolti lo scorso 11 maggio 2021, una cerimonia fatta in forma privata per rispettare le restrizioni previste per l’emergenza sanitaria che ancora oggi stiamo vivendo. I genitori del piccolo ci hanno tenuto a ringraziare i medici del reparto di cardiochirurgia infantile, dove Mattia era stato più volte ricoverato. A detta loro ci sono sempre stati per il figlio.

La morte del bimbo di soli quattro anni ha lasciato un grande vuoto nel cuore non solo nella sua famiglia ma in tutti coloro che lo conoscevano. In molti dopo la sua morte gli hanno dedicato speciali parole, tra questi le sue maestre e il Sindaco Carlo Davico. Quest’ultimo si è detto “certo che il ricordo del suo sorriso rimarrà scolpito nel cuore di chiunque ha condiviso con lui anche un solo momento”.

LEGGI ANCHE -> Massa: vaccinata con più dosi, beve 7 litri d’acqua al giorno ma è disidratata