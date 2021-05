Cizzolo, bimbo morso dal pitbull del padre: lo salva la nonna

Sfiorata la tragedia a Cizzolo, frazione del comune di Viadana in provincia di Mantova, un bambino di soli 8 anni è stato aggredito dal cane di suo padre. Nel momento in cui è avvenuta l’aggressione i genitori del bimbo non erano presenti, lui si trovava infatti con la nonna. I fatti si sono svolti nella serata di lunedì, 10 maggio 2021 in via Baruzzi.

La giovanissima vittima è stata aggredita dal cane del padre, un pitbull. Questo lo ha morso sul viso procurandogli fortunatamente ferite non gravi. Il terribile episodio è avvenuto davanti alla nonna, in preda alla paura è stata proprio lei a salvare il nipote dalla furia del cane. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragedia avvenuta nei giorni scorsi a Cizzolo. Dopo aver prestato i primi soccorsi sul posto al bimbo di 8 anni i soccorritori lo hanno trasportato all’ospedale di Mantova. Le ferite che ha riportato in seguito all’aggressione fortunatamente non sono risultate gravi, tantissima è stata però la paura che ha provato.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri per scoprire come si sia svolta con esattezza l’intera vicenda che si sarebbe potuta trasformare in un vero e proprio dramma. Il bimbo di soli otto anni stava giocando con il cane del padre quando lui improvvisamente lo ha morso. Una reazione inaspettata quella di scagliarsi con ferocia contro il bambino. La nonna era vicino a loro quando il cane ha aggredito il nipote e fortunatamente è riuscita a separarli senza gravi conseguenze.