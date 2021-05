Bari, 46enne ucciso in un casolare: fermato il presunto assassino

Mihalcea Vasile è stato trovato morto lo scorso 12 maggio 2021 a Bari, in un casolare abbandonato situato nel quartiere Carbonara. La vittima è un uomo romeno di 46 anni. In seguito ad una segnalazione i carabinieri si sono precipitati sul luogo in cui è avvenuta la tragica vicenda e hanno trovato l’uomo senza vita, per lui non c’era ormai più niente da fare.

Il 46enne è stato accoltellato nel casolare abbandonato, è stato anche colpito al torace e alla testa con un corpo contundente. Sembra che l’omicidio sia avvenuto nel quartiere Carbonara di Bari dopo una furiosa lite scoppiata tra la vittima e un suo connazionale. A quanto pare i due avevano trascorso la serata insieme nel casolare, con loro c’erano anche altri loro connazionali. La lite è presto sfociata in una vera e propria tragedia, ad avere la peggio è stato Mihalcea Vasile. In seguito alle indagini e alle dichiarazioni rilasciate dalla compagna del 46enne i carabinieri sono riusciti a scoprire l’identità del presunto assassino. Si tratta di Bosuioc Gheorhe, un uomo romeno di 44 anni già noto alle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE -> Ex carabiniere ucciso a fucilate, indagati i genitori dell’ex fidanzata

Uccide un 46enne in un casolare abbandonato a Bari e si da alla fuga, fermato il presunto assassino

Dopo aver ucciso il 46enne il presunto assassino si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce per ore. Nella serata di giovedì 13 maggio è stato però rintracciato nella stazione ferroviaria di via Cifarelli dalla Polizia. L’uomo è stato fermato e portato in carcere. Le forze dell’ordine continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda e per confermare che sia stato il 44enne ad uccidere Mihalcea Vasile.