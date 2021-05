Pena di morte: introdotti i plotoni di esecuzione

Gli Stati Uniti d’America sono uno dei 58 paesi al mondo in cui è prevista e riconosciuta la pena di morte, ma l’unico paese occidentale.I crimini punibili con la pena di morte sono cinque. Alto tradimento, spionaggio, omicidio, favoreggiamento nella circolazione d’informazioni che danneggiano la sicurezza della nazione, l’omicidio di agenti di ogni grado ed infine atti di terrorismo.

In alcuni paesi dello Stato, la pena è applicabile anche a chi ha commesso traffico di droga, omicidio premeditato e abuso o stupro.

La Carolina del Sud ha istituito il plotone di esecuzione per applicare la pena di morte ai condannati che possono ugualmente scegliere la sedia elettrica.

L’annuncio è arrivato via Twitter: “Questo fine settimana ho firmato una legge che permetterà allo Stato di applicare la pena di morte. Le famiglie delle vittime hanno il diritto di piangere e cercare giustizia per i loro cari attraverso la legge. Ora possiamo farlo“.

This weekend, I signed legislation into law that will allow the state to carry out a death sentence.

The families and loved ones of victims are owed closure and justice by law. Now, we can provide it.

