Tragedia Mottarone, il piccolo Eitan si è risvegliato: il racconto dei medici

Unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, il piccolo Eitan si è ufficialmente risvegliato. A confermarlo sono stati i medici dell‘ospedale Regina Margherita di Torino che, in mattinata, hanno estubato il bambino di 5 anni.

Tragedia Mottarone, le condizioni di Eitan

“Stiamo andando con più calma e attenzione proprio perché la situazione del bambino è critica, seppur abbiamo dei segnali positivi“, ha dichiarato il direttore generale del nosocomio piemontese. Il piccolo Eitan ha perso i genitori, il fratello di 2 anni e i bisnonni nella tragedia della funivia precipitata a Stresa. Da adesso in poi, verrà assistito anche da un gruppo di psicologi che lo aiuteranno ad affrontare e superare la perdita subita. “Per un momento il piccolo Eitan ha ripreso conoscenza“, ha proseguito Giovanni La Valle. Quest’ultimo ha raccontato così i momenti in cui il bambino ha riconosciuto anche la zia Aya, sorella del papà Amit. La donna, giunta a Torino accompagnata dal marito e dai genitori, è rimasta a fianco del nipote in questi due giorni in attesa del suo risveglio.

Le dichiarazioni dei medici

“Ora arriva la parte più difficile perché c’è la presa di coscienza. C’è un supporto psicologico che lo assisterà e che, insieme alla zia e alla nonna, dovrà dirgli la verità“, hanno detto i medici dell’ospedale nel quale è ricoverato Eitan. Il piccolo, infatti, non è ancora a conoscenza di quanto accaduto domenica scorsa quando, una semplice gita fuori porta si è trasformata in una tragedia. Riuscito a salvarsi perché protetto dalle braccia del padre, il bambino ha riportato numerose fratture ma, nonostante le condizioni critiche, sembra aver superato la parte più difficile. “La notte è passata tranquilla e conferma la stabilità clinica del bambino. Il fatto che siamo riusciti a estubarlo è positivo”, hanno poi concluso i sanitari.

Leggi anche: Stresa, Funivia Mottarone, 3 fermi nella notte: hanno ammesso la manomissione del freno