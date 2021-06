Yemen, un tesoro nella balena: così i pescatori sono diventati milionari

Colpo di fortuna per un gruppo di pescatori dello Yemen che hanno trovano 1,5 milioni di dollari di ambra grigia nel ventre di un capodoglio, come riportato dalla Bbc.

La carcassa del cetaceo stava galleggiando nel golfo di Aden quando una piccola imbarcazione con a bordo 35 pescatori del villaggio di al-Khaisah l’ha notata.

Sono stati proprio i pescatori a riconoscere che si trattava di un capodoglio, nel cui ventre si forma la preziosa sostanza detta anche “oro galleggiante” utilizzata nell’industria dei profumi.

Yemen: una parte del tesoro donata ai più poveri

Non riuscendo a trascinare l’animale a riva da soli hanno chiesto aiuto ad altre nove barche. Alla fine più di 100 pescatori hanno partecipato al trasporto della balena sulla costa.

Per evitare controversie, gli uomini hanno concordato una percentuale a testa prima di vendere l’ambra grigia ad un totale di 1,3 miliardi di rial yemeniti, circa 1,5 milioni di dollari. “Siamo tutti poveri, noi ci saremmo mai aspettati di avere una cifra del genere. È incredibile“, ha raccontato uno di loro.

I pescatori hanno anche donato una parte del ricavato ai più bisognosi del loro villaggio.

The contents in the belly of a sperm whale, found floating in the Gulf of Aden, lifted these fisherman out of povertyhttps://t.co/qj7zmxSko5 pic.twitter.com/KaHYug1LiH — BBC News (World) (@BBCWorld) June 1, 2021

L’ambra grigia utilizzata fin dall’antichità come medicinale, incenso e perfino come afrodisiaco, attualmente si vende sul mercato a circa 50 mila dollari al chilo.

A rendere il suo valore astronomico è proprio il fatto che non si trova facilmente.

Si forma con il rigurgito dei capodogli per digerire i calamari, cibo di cui vanno ghiotti.

Non solo: non tutte le balene lo producono, anzi, si stima che solo tra l’1 e il 5% di esse contenga al suo interno l’ambra grigia.

In più, essendo i capodogli una specie protetta, la loro caccia ai fini del commercio dell’ambra grigia è vietata.

Le parole dei pescatori

“La puzza dell’animale ci ha fatto sospettare che avesse all’ interno qualcosa di particolare“, ha spiegato uno dei pescatori.

Una volta giunti sulla spiaggia, hanno dissezionato il capodoglio che si è rivelato essere una vera e propria miniera d’oro.

“È stato come se, improvvisamente, un sogno incredibile fosse diventato realtà”, ha aggiunto.