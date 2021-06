Prosegue a pieno ritmo la campagna per l’inoculazione dei vaccini Covid. Le regioni, come testimoniato anche dagli ultimi dati, hanno intensificato le attività nelle ultime settimane e l’immunità di gregge potrebbe essere raggiunta già a settembre.

Vaccini Covid, ecco quando potrebbe arrivare l’immunità di gregge

Ci sono alcune regioni come Campania, Abruzzo, Molise, Lombardia, Puglia e Lazio che, secondo le previsioni, potrebbero avere il 70% della popolazione vaccinata già per fine agosto. Previsioni che fanno ben sperare, soprattutto dato l’aumento delle adesioni in alcune di queste zone. In particolare, così come riportato da Il Corriere della Sera, la Campania potrebbe essere la prima a raggiungere questo traguardo. Per tutte le altre, invece, la distanza è solo di qualche giorno fino ad arrivare all’Emilia Romagna e alla provincia autonoma di Trento dove la data cruciale potrebbe essere addirittura ad ottobre. Questa differenza dipende anche dal fatto che, negli ultimi giorni, ci sono delle regioni che si sono concentrate solo su alcune fasce d’età come quella degli over 40. Tra queste figurano anche alcune eccellenze come il Veneto, ma le previsioni potranno cambiare anche in base a una serie di incognite.

La richiesta di Figliuolo alle regioni

Prima di tutto, per raggiungere l’obiettivo prefissato bisognerà continuare con l’inoculazione di almeno 500mila dosi al giorno. Il generale Francesco Figliuolo, però, è intervenuto ieri chiedendo alle regioni un maggiore sforzo per alzare l’asticella verso le 550mila dosi giornaliere. Inoltre, sarà fondamentale avere a disposizione le dosi necessarie per proseguire con il processo come avvenuto nelle ultime settimane. Infine, conterà tanto anche il numero di adesioni da parte della popolazione italiana. Già in alcune regioni che hanno scelto di aprire la vaccinazione anche ai giovani, si è registrato un vero e proprio boom di partecipazione. Per poter ottenere l’immunità di gregge quanto prima, tutti dovranno fare la loro parte come accaduto per la categoria degli over 60. Quest’ultimi, infatti, sono stati coperti in gran parte. Da adesso in poi, dunque, sarà il turno di tutte le altre categorie al fine di raggiungere il traguardo prefissato.

