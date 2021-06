La situazione Covid migliora in tutta Italia e altre quattro regioni festeggiano oggi il cambio di colore. Le nuove zone bianche si aggiungono, così, a Friuli Venezia-Giulia, Sardegna e Molise che già la scorsa settimana avevano salutato le vecchie regole.

Nuove zone bianche: ecco quali sono

Come da ordinanza firmata venerdì dal ministro della Salute, Roberto Speranza, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo si colorano di bianco. Le quattro aree, infatti, a partire da questa mattina si sono risvegliate nella fascia di rischio più basso. Ciò significa che tante attività potranno riaprire liberamente ma, soprattutto, viene meno la regola del coprifuoco. Nessun limite, dunque, per gli spostamenti, anche se sarà necessaria mantenere la distanza e l’uso della mascherina. In particolare, i ristoranti e i bar potranno rimanere aperti senza limiti di orari e, all’interno, potranno ospitare i clienti in tavoli composti al massimo da sei persone. Ci sono, però, alcune eccezioni come nel caso di due nuclei familiari che avranno la possibilità di sedersi insieme. Altra novità che riguarda la zona bianca è la riapertura dei parchi tematici, prevista per il 15 giugno in zona gialla. Stessa cosa per quanto riguarda le piscine al chiuso e i centri termali, mentre si potrà tornare a festeggiare i matrimoni, muniti del famoso green pass.

Tutte le regole delle zone gialle

La prossima settimana, altre cinque regioni potrebbero cambiare colore ed entro fine giugno, secondo le prime previsioni, tutta l’Italia si tingerà di bianco. Al momento, però, rimangono ancora diverse regioni gialle dove, a partire da oggi, sarà possibile rientrare alle 24. Il coprifuoco, infatti, slitta di un’ora e il divieto di circolazione sarà nella fascia compresa tra la mezzanotte e le 5. Restano valide, però, le altre regole per quanto riguarda gli spostamenti, limitati in gran parte del territorio nazionale.

La Valle d’Aosta, secondo il calendario, dovrebbe essere l’ultima regione ad abbandonare la zona gialla il prossimo 28 giugno, data cruciale in cui tutto il Paese potrà tornare a respirare aria di normalità.

