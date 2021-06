Sudafrica, parto da record: una 37enne dà alla luce 10 gemelli

Una donna del Gauteng, in Sudafrica, ha dato alla luce 10 bambini, battendo il precedente record detenuto dalla maliana, Halima Cissé, che ha dato alla luce nove bambini in Marocco il mese scorso.

Gosiame Thamara Sithole, 37 anni, ha dato alla luce i suoi gemelli in un ospedale di Pretoria la scorsa notte, secondo quanto riferito dal marito Teboho Tsotetsi.

I bambini, sette maschi e tre femmine, sono stati fatti nascere dopo 29 settimane di gestazione con un taglio cesareo.

Sudafrica: le dichiarazioni della donna

La donna ha dichiarato che la sua gravidanza è stata naturale, non dovuta a una cura per la fertilità.

Non è il primo parto gemellare per Sithole: la donna ha già due gemelli di sei anni.

Il marito, quando ha saputo della gravidanza plurigemellare è rimasto sorpreso ma contento.

“E’ una benedizione”, ha dichiarato l’uomo, al momento disoccupato.

In una precedente intervista, Sithole aveva detto di felice e al contempo scioccata della gravidanza.

“La gestazione è stata dura, soprattutto all’inizio. Prego che Dio mi aiuti a far nascere tutti i miei figli sani e in buone condizioni di salute”.

In Marocco un altro record

Nove gemelli, 4 maschi e 5 femmine: è il parto record, prima di quello sudafricano, di cui è stata protagonista una donna maliana di 25 anni.

Halima Cisse era seguita in una clinica dal 30 marzo, dopo un ricovero di due settimane all’ospedale di Bamako, nel Paese dell’Africa occidentale.

“Sono molto felice. Mia moglie e i bambini stanno bene“, ha dichiarato Kader Arby, dopo la nascita dei nove gemelli.

Il precedente record era stato siglato nel 2009, quando l’allora 33enne, Nadya Suleman, diede alla luce otto bambini in California.

