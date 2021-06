Brian Perri: il marito di Elisabetta Canalis medico da record

Brian Perri è un chirurgo di fama mondiale, molto stimato negli Stati Uniti. Marito di Elisabetta Canalis, insieme vivono a Los Angeles, dove Perri esercita la professione di chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva. La coppia, insieme da 8 anni, nel 2015 ha dato alla luce Skyler Eva. La piccola, bellissima proprio come i genitori, è una bambina allegra e vivace. Nel profilo Instagram di Elisabetta Canalis la famiglia appare unita più che mai.

Brian Perri, il medico dei record

Tramite un post su Instagram pubblicato un giorno fa, Brian Perri ha comunicato ai follower di aver portato a termine, per la prima volta negli Stati Uniti, una complessa operazione alla colonna vertebrale.

Il chirurgo ha così commentato la vicenda: “Oggi il mio team e io abbiamo portato a termine con successo i primi due interventi di sostituzione totale del disco con navigazione robotica negli Stati Uniti“. I due interventi, dal grande valore scientifico e umano, sono durati due ore e venti minuti il primo e un’ora e quarantacinque il secondo.

La vita privata e l’incontro con Elisabetta Canalis

Brian Perri è nato a Pittsburgh l’11 dicembre 1967. Si è diplomato all’Alleghney College e ha conseguito la laurea in medicina presso il Lake Erie College of Osteopathic Medicine. Successivamente ha seguito un Master in Neurologia all’Università di Hatford. Attualmente lavora nel campo della chirurgia ricostruttiva ed è uno dei professionisti più apprezzati nel settore. In Italia è noto per il matrimonio con l’ex velina Elisabetta Canalis. I due si sono conosciuti a Los Angeles: il colpo di fulmine a una festa di amici. Dopo appena un anno dall’incontro, Brian ed Elisabetta si sono sposati ad Alghero, città d’origine della showgirl. Insieme hanno una figlia, Skyler Eva, nata nel 2013.

