Alla fine non ce l’ha fatta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante che il 25 maggio scorso aveva partecipato all’open day vaccinale dedicato ad AstraZeneca. Le sue condizioni si sono aggravate sempre di più e nella giornata di ieri è deceduta al San Martino di Genova.

La vicenda di Camilla Canepa, la 18enne morta a Genova

La ragazza, come raccontano i familiari, aveva scelto di vaccinarsi in occasione della giornata a porte aperte organizzata dalla regione Liguria. Il 3 giugno, però, ha iniziato ad accusare i primi sintomi di cefalea e fotofobia. Dopo essere presentata al pronto soccorso di Lavagna, Camilla era stata rimandata a casa. Due giorni dopo, il 5 giugno, aveva avuto anche le prime difficoltà motorie. Arrivata all’ospedale del capoluogo ligure, le è stata riscontrata un’emorragia cerebrale. Così, è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico, ma la situazione è peggiorata sempre di più fino a portarla al decesso. La procura di Genova, intanto, aveva già aperto un’inchiesta. Adesso, dopo la morte della giovane, si sta indagando per omicidio colposo contro ignoti. Intanto, il lotto con cui è stata vaccinata la 18enne è già stato ritirato dopo che si era verificato un altro caso di trombosi in una donna di Savona.

Le dichiarazioni di Toti

Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha chiesto al governo di avere maggiore chiarezza sull’uso di AstraZeneca. “Se il Cts deciderà che questo vaccino non va bene, vorrei semplicemente venisse fatta una comunicazione univoca e chiara. Deve finire il tempo delle raccomandazioni vaghe che di fatto lasciano la responsabilità alle Regioni. Aifa, ministero della Salute e Cts devono prendere una posizione netta”, ha dichiarato lo stesso Toti. L’open day che si era svolto lo scorso 25 maggio era stato autorizzato ma, dopo il caso di Camilla, sono arrivate anche numerose disdette da parte dei 18enni. “Il nostro piano vaccinale va avanti“, ha dichiarato il presidente della regione, che ha deciso comunque di porre fine alle giornate a porte aperte.

