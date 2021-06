Ibrahima Seck si tuffa nel Serio e annega: 17enne muore davanti al fratello

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 15 giugno 2021 nel Serio a Gorle, a perdere la vita Ibrahima Seck, un ragazzo senegalese di 17 anni. Si era recato sul posto insieme al fratello e ad alcuni amici, intorno alle 15.30 si è tuffato ma non è più emerso dall’acqua. Quando i suoi amici si sono accorti che era stato trascinato dalla corrente hanno subito allarmato i soccorsi.

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e dei sommozzatori sul luogo della tragica vicenda. Questi hanno subito avviato le ricerche per ritrovare il ragazzo, dopo circa un’ora e mezza hanno rintracciato il corpo, per lui però non c’era più nulla da fare. Quando è stato ritrovato Ibrahima Seck era già morto, di fronte al suo cadavere gli amici e il fratello della vittima erano sotto shock.

Ibrahima Seck trascinato dalla corrente muore a 17 anni, poco dopo un altro ragazzo ha rischiato la vita

Poco dopo un altro ragazzo si è tuffato in una zona vicina a quella che ha fatto perdere la vita al 17enne senegalese. Si tratta di un ragazzo di 23 anni di origine straniera, la sua vicenda fortunatamente non si è trasformata in tragedia. Dopo essersi tuffato il ragazzo è stato infatti recuperato e portato in salvo dai suoi amici e da un 40enne che passando di lì con la bici si era accorto che qualcosa non andava. L’uomo si è subito tuffato per aiutare il ragazzo. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove si trova ricoverato in condizioni serie, non sembra essere però in pericolo di vita.

