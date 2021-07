Mar Rosso, terrore: morso da uno squalo mentre fa parasailing [VIDEO]

L’uomo vittima dell’incidente, 37 anni, stava facendo parasailing nel Mar Rosso quando è stato improvvisamente attaccato da uno squalo che gli ha morso un piede.

L’episodio è stato documentato ad Aqaba, una città portuale della Giordania, le cui località sono famose per gli appassionati di windsurf e altri sport acquatici.

La vittima ha dovuto lottare e cercare di divincolarsi per alcuni secondi.

Subito soccorso, è stato trasportato all’ospedale militare Prince Hashem con gravi ferite.

Le sue condizioni sono stabili.

Testimoni oculari hanno detto che nessun essere umano è rimasto ferito quando l’animale ha attaccato un motoscafo.

Terrifying moment shark jumps out of the water and bites off parasailer’s foot pic.twitter.com/EXxJ1YDqyH — The Sun (@TheSun) June 30, 2021

Mar Rosso: attimi di terrore

I medici hanno subito operato l’uomo al piede destro, dove lo squalo lo ha morso, rischiando il tutto per tutto e una corsa contro il tempo per salvarlo.

Mohammad Qatawneh ha detto ai media locali che gli attacchi di squali nel Golfo di Aqaba sono molto rari.

L’uomo, parlando al Jordan News, ha detto: “L’attacco dello squalo ha attirato molta attenzione da parte dei media. In verità, ha spaventato molte persone, ma questo è qualcosa

che può accadere ovunque. A Karak, per esempio, ci sono serpenti e scorpioni, ma alla fine non sono abbastanza pericolosi da spaventare le persone. Faccio immersioni da 20 anni e questa è la prima volta che sento parlare dell’attacco di uno squalo”.

Non è un caso isolato

Nonostante i commenti rassicuranti di Qatawneh, domenica un’altra barca è stata attaccata da uno squalo.

Un altro incidente, appena due giorni dopo che il paracadutista è stato brutalmente morso e ha rischiato la vita.

Le notizie dei due attacchi arrivano dopo che nelle vicinanze, a Marsa Alam, in Egitto, una turista è stata attaccata da uno squalo durante un’immersione lo scorso anno.

Uno squalo pinna bianca oceanico si è lanciato al collo della donna tedesca, 42 anni, e l’ha morsa prima che gli istruttori la portassero in salvo.