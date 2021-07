Carol Bike: perché questa cyclette stravolgerà il vostro modo di allenarvi

“Lo sport non costruisce la personalità. La rivela.”

(Heywood Hale Brown)

CAROL è una cyclette capace di stravolgere il modo in cui siamo abituati ad allenarci. Questo perché si basa sul principio REHIT: Reduced Exertion High Intensity Training. Questa metodologia, avvalorata da diversi studi, dimostra come brevi allenamenti di attività aerobica ad alta intensità, siano più efficaci di allenamenti più lunghi a intensità moderata. In particolare, sembrano apportare importanti benefici al sistema cardiovascolare. Questa bike è stata studiata per adattarsi esattamente a questa modalità. Dotata di un sistema d’intelligenza artificiale, consente alle persone di programmare allenamenti personalizzati.

CAROL bike, oltre a un software d’intelligenza artificiale e altri accessori, dispone di un cardiofrequenzimetro, di un contatore di giri al minuto e di sensori di resistenza.

Questa innovativa bike, si adatta alla persona che la utilizza e consente di avere allenamenti calibrati sui propri obiettivi, ma anche sulla propria resistenza.

Bastano sei sessioni, infatti, perché la cyclette arrivi a conoscere la persona che la utilizza: non solo si regola in base all’età, al genere, al peso e all’altezza, ma registra anche l’attività svolta nelle prime 6 volte e propone, di conseguenza, allenamenti volti a ottimizzare i propri risultati. Per esempio, può calcolare l’esatta resistenza necessaria per raggiungere la massima intensità, in base ai dati registrati. Questo sistema si aggiorna nel tempo, adattandosi anche ai progressi fatti con l’allenamento (e agli obiettivi che ci si propone di raggiungere).

Il livello di personalizzazione è davvero alto. Non c’è dubbio che si tratti di un metodo altamente professionale e preciso per allenarsi a casa e per rimanere in salute. Non solo, è anche molto semplice da utilizzare: non pensate di bloccarvi di fronte a qualche “intoppo tecnologico”: è studiata per essere alla portata di tutti.

Perché una bike di questo tipo può fare la differenza

CAROL è dunque uno strumento all’avanguardia per ottenere il doppio dei risultati di un allenamento normale impiegando circa un quinto del tempo. Gli allenamenti, infatti, durano pochi minuti, intervallati da alcuni sprint regolati sull’attività dell’utilizzatore.

Il tempo è un elemento centrale nell’allenamento; come ha dichiarato Ratna Singh, CEO di CAROL:

“È tutta una questione di tempo.[…] Abbiamo scoperto che la più grande barriera rispetto all’allenamento è che le persone non hanno abbastanza tempo, è scomodo e devo dirigermi in un posto […] Questo allenamento è di otto minuti […] Non hai bisogno di cambiarti. Non hai bisogno di fare la doccia. Vai semplicemente a fare il tuo esercizio e ne senti i benefici.” (Ratna Singh)

Non c’è un utente tipo per questa cyclette: può essere una soluzione ottimale per chi è particolarmente allenato, ma anche per chi non lo è per nulla.

Oltre all’esperienza del sottoscritto, a suffragare la qualità di questo allenamento ci pensano gli utenti stessi. Le recensioni, infatti, sono estremamente positive.

In ultimo, questa cyclette può essere acquistata approfittando dei finanziamenti a tasso zero.