Emanuela Paolinelli morta a 42 anni di parto, il marito: “Voglio la verità”

I fatti risalgono a sette mesi fa, Emanuela Paolinelli è morta lo scorso dicembre all’età di 42 anni, il marito Federico Sereni vuole sapere tutta la verità. La donna è morta di parto, dopo mesi il marito attende ancora di capire cosa sia successo quella sera. Stando ai risultati dell’autopsia a causare la morte sarebbe stata un’embolia polmonare che si è verificata durante il parto. La bimba è sopravvissuta ma da sette mesi è ricoverata nel reparto di neonatologia di Pisa.

In un’intervista rilasciata a Il Tirreno il marito della vittima ha ribadito che quella sera era rimasto insieme alla moglie fino alle 19.25 e stava bene. In attesa del parto indotto alle 22.30 si era allontanato, quando è andato via la donna stava cenando. A detta sua nemmeno il primario che ha seguito la moglie per tutta la durata della gravidanza riesce a capire cosa possa essere successo dalle 20.55, ora in cui è stato eseguito un cesareo d’urgenza, fino al momento della sua morte.

Federico Sereni ha fatto sapere che pretende delle risposte. Ha poi aggiunto: “Se fosse stato commesso un errore nella procedura questo errore non deve più accadere e se c’è qualcosa da correggere va corretto. Nessun altro marito o genitore deve subire una sofferenza indicibile come quella che è capitata a me e alla mia famiglia.”

Il marito di Emanuela Paolinelli ci ha tenuto a ringraziare tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario che si sta occupando costantemente di sua figlia. A detta sua nonostante quello che gli è accaduto loro continuano a fargli credere nella sanità. Per la morte della 42enne è in corso un’indagine. Sono dieci le persone indagate tra personale sanitario e medici presenti in reparto quando la donna è morta.

