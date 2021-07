Germania, maltempo: almeno 93 morti e 1.300 dispersi

Sale a 93 il numero delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania.

Lo riferiscono fonti ufficiali.

Il bilancio è salito dopo che le autorità della regione Renania-Palatinato hanno annunciato che sono in quell’area i morti sono aumentati a 50.

Timo Haungs, il portavoce del Ministero dell’Interno della regione ha detto: “Il numero delle vittime è salito a 50″, contro le 28 del giorno prima“.

Nell’area di Bad Neuahr-Ahrweiler risultano ancora disperse 1.300 persone, come riferito dalla portavoce locale.

“La rete di telefonia mobile è in tilt, e dunque molte persone non riescono a raggiungere i propri parenti“.

La portavoce ha anche affermato che ci sono altre vittime ma che per ora non si rendono noti altri bilanci. Il Paese è sotto choc per un fenomeno che i media definiscono di proporzioni storiche.

Germania: le parole della Cancelliera Angela Merkel