19enne giustiziata in Pakistan: la ragazza del video è Saman Abbas?

A L’Estate in Diretta, programma in onda su Rai Uno, sono state mostrate le terrificanti immagini dell’uccisione di una 19enne in Pakistan, si tratta di Saman Abbas? Nel video si vede un uomo che uccide la ragazza con un Kalashnikov, i momenti più drammatici sono stati però oscurati. Nella didascalia del video si legge che la vittima è stata giustiziata con crudeltà perché si era opposta ad un matrimonio combinato. Voleva sposare un altro ragazzo pakistano perché ne era innamorata, ma la sua famiglia era contraria.

La storia è identica a quella di Saman Abbas, la giovane 18enne scomparsa lo scorso 30 aprile a Novellara. Nel corso della puntata de L’Estate in Diretta sono stati notati alcuni indizi che fanno pensare che la ragazza del video sia proprio Saman. Quali? Fisicamente la vittima somiglia molto alla Abbas, l’uomo che le spara porta un anello di valore, potrebbe essere il cugino che avrebbe dovuto sposare. Inoltre, l’uomo che copre il volto della ragazza dopo che questa è stata uccisa somiglia molto al padre di Saman. Prima di coprirla con un velo quest’ultimo le accarezza il corpo.

Spunta il video di una ragazza giustiziata in Pakistan, è Saman Abbas?

Il video mostrato in trasmissione è stato consegnato agli inquirenti che si occupato del caso di Saman Abbas. Saranno loro attraverso le indagini a cercare di capire se sia davvero lei la ragazza uccisa nel video. Sin dall’inizio le autorità sono sempre state convinte che la 18enne sia stata uccisa dalla sua famiglia, pensano però che non sia mai andata in Pakistan, a parer loro sarebbe stata uccisa in Italia. Intanto, nei giorni scorsi sono state sospese le ricerche del corpo della ragazza nelle campagne di Novellara. Queste sono andate avanti per settimane, ma non hanno portato a nulla.

