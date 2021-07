Chiara Gualzetti, il messaggio straziante del padre: “Sarà sempre così…”

Sono trascorse circa tre settimane dalla morte di Chiara Gualzetti, la giovane 15enne uccisa a Monteveglio lo scorso 27 giugno 2021 da un suo coetaneo. Lei si era innamorata di lui, ma le sue attenzioni infastidivano il 16enne che le ha tolto la vita colpendola con diverse coltellate. All’inizio il killer ha provato a farsi dichiarare incapace di intendere e di volere, dopo aver ammesso di averla uccisa aveva dichiarato che ad ordinargli di toglierle la vita era stata una voce demoniaca. Il Gip lo ha però ritenuto perfettamente capace di intendere e di volere.

LEGGI ANCHE -> Chiara Gualzetti, killer definito ‘narcisista maligno’: era mentalmente lucido

Sul suo account Facebook il padre della giovane vittima le ha dedicato un post, un ricordo davvero straziante che inizia con “C’era una volta… oggi è così…”. L’uomo ha accompagnato il messaggio con due scatti, il primo lo ritrae a letto con la figlia, lei sorride. Nel secondo accanto a lui nel letto c’è un cuscino con il volto della figlia, in quel letto accanto a lui non potrà più vederla. In un altro post pubblicato dal padre di Chiara Gualzetti si legge: “Bisogna solo prendere atto che per il futuro sarà sempre così. Stare o tornare a casa e trovare il letto di mia figlia vuoto. Andare a letto e svegliarsi così.”

Chiara Gualzetti, il padre le dedica strazianti post su Facebook

La famiglia di Chiara Gualzetti non riesce a rassegnarsi al fatto che la figlia non sia più con loro, che è stata brutalmente uccisa a soli 15 anni. Sempre su Facebook il padre della giovane vittima fa sapere che vorrebbe solo un perché. Vorrebbe che qualcuno gli desse una ragione e un senso al vuoto che stanno provando dopo la morte della figlia perché lui non riesce a trovarlo.

LEGGI ANCHE -> Chiara Gualzetti, musica e abito medievale nella camera ardente: parla il padre