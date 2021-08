Acate, 28enne si schianta con l’auto e muore: domani doveva sposarsi

La tragica vicenda si è svolta nella notte ad Acate, comune del libero consorzio comunale di Ragusa, protagonista della vicenda un ragazzo di soli 28 anni. Insieme ad alcuni amici era uscito a festeggiare il suo addio al celibato, sarebbe dovuto convolare a nozze con la fidanzata domani, martedì 17 agosto 2021. Quello che doveva essere uno dei momenti più belli ed emozionanti della loto vita si è però trasformato in un vero e proprio incubo.

La vittima, Hassen Tkouri, stava per fare ritorno in Tunisia per sposare la fidanzata ma la sua famiglia ha dovuto fare i conti con la terribile notizia della sua morte. Era a bordo della sua auto sulla Vittoria-Marina di Acate quando si è improvvisamente scontrato con un altro veicolo in cui viaggiava una famiglia di cinque persone. Due bambini sono rimasti illesi, i genitori e la figlia 15enne hanno riportato alcune ferite.

28enne muore in un incidente stradale ad Acate, domani si sarebbe dovuto sposare

Ad avere la peggio è stato il 28enne, il personale del 118 arrivato tempestivamente sul luogo della drammatica vicenda non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Per Hassen Tkouri non c’era più niente da fare, quando i sanitari sono giunti sul posto era già morto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il cadavere del ragazzo dalle lamiere della sua auto. È risultato negativo l’esame tossicologico della vittima.

