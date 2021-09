A distanza di mesi si torna a parlare di Olesya Rostova, la ragazza russa fece parlare non poco di sé nei mesi scorsi quando si pensava potesse essere Denise Pipitone. Quest’ultima è sparita da Mazara Del Vallo nel 2004 e ad oggi non è stata ancora ritrovata. La ragazza russa aveva fatto un appello in televisione per ritrovare la sua famiglia dicendo di essere stata rapita quando aveva quattro anni. Erano tantissimi i dettagli in comune con la storia di Denise, si notò subito anche una certa somiglianza con Piera Maggio.

Per settimane in moltissimi hanno sperato che Olesya fosse Denise Pipitone, la sua famiglia avrebbe finalmente trovato pace e serenità dopo 17 anni. L’esame del Dna diede però esito negativo. A Chi l’ha visto?, nella puntata andata in onda ieri, si è tornato a parlare della ragazza russa, il motivo? È stata rintracciata la nomade con cui era stata trovata quando era una bambina. La donna ha subito detto di non essere la madre di Olesya Rostova e di non averla rapita, ha fatto poi sapere che è la figlia della sua ex nuora. Le accolse in casa con lei quando il figlio la lasciò, la figlia era nata dalla relazione con un altro uomo. Si occupò di loro fino a quando la donna non sparì. Non si ricorda però il cognome dell’ex nuora.

Gli esami del Dna hanno confermato che la donna, Valentina Rota, non è la madre di Olesya. Il test del Dna è stato fatto anche ai figli e ai nipoti della nomade, con una delle ragazze è stata trovata una compatibilità, al momento però non è noto il loro grado di parentela.