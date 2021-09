Europei, il Volley maschile trionfa: battuta la Slovenia 3-2

Non accadeva dal 2005.

La squadra italiana di Volley maschile trionfa in finale agli Europei, battendo la Slovenia al tie-break per 3-2.

Storico bis per il volley italiano dopo la vittoria degli Europei di volley femminili a inizio settembre.

L’allenatore De Giorgi ha iniziato la gara con lo schieramento che prevede Giannelli-Pinali, Lavia e Michieletto ai lati, Galassi e Anzani centrali insieme a Balaso libero.

Europei: cronaca di una vittoria

Il primo set ha visto un’Italia in difficoltà, portando la Slovenia a vincere la partita con 25-22.

Alcune imprecisioni eseguite in ricezione con Michieletto e l’allenatore che rincuora i giocatori dicendo “Ci vuole pazienza“.

I risultati dei 5 set riportano un mix di emozioni vissute durante l’intera partita, con una squadra guidata dal capitano Simone Giannelli che non si è mai persa d’animo.

La vittoria al tie-break dimostra il livello degli azzurri, in finale contro una nazionale forte, riuscita a superare anche la fortissima nazionale polacca.

Per lo sport italiano è un periodo incredibile e pieno di soddisfazioni.

La #pallavolo europea parla italiano! Dopo il successo delle nostre ragazze, il trionfo degli #azzurri che oggi hanno mostrato grande cuore, carattere e determinazione. Siamo Campioni d'Europa @Federvolley 🇮🇹 #EuroVolleyM #ItaliaSlovenia pic.twitter.com/KcUfk0RbuY — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) September 19, 2021

Gioia incontenibile per la squadra

“Questa sera hanno dimostrato di un essere un vero gruppo, unito che ha saputo condividere e ricompattarsi nel momento più difficile. Il fatto che chi è entrato dalla panchina è risultato essere decisivo è la testimonianza più evidente delle mie parole: questo è un gruppo davvero splendido“.

Queste le prime parole del Ct Ferdinando De Giorgi che aggiunge: “E’ una gioia immensa, una vittoria cercata, desiderata, arrivata al termine di una gara davvero difficile, in cui i ragazzi per lunghi tratti hanno saputo soffrire ma non hanno mai mollato la presa“.

Emozioni anche per il Presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi: “Voglio ringraziare tutti i 14 azzurri che ci hanno regalato delle emozioni uniche, giocando una pallavolo di assoluto livello e ricevendo complimenti da tutta Europa. Queste due medaglie rappresentano linfa per l’intero movimento, continueremo a lavorare duramente per dare sempre maggiore continuità in tal senso”.