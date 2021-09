Omicidio Saman Abbas: arrestato a Parigi lo zio Danish Hasnain

Si torna a parlare del caso di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa la sera del 30 aprile da Novellara. La giovane ragazza si era opposta ad un matrimonio combinato in Pakistan ed è per questo che la sua famiglia l’avrebbe uccisa. Per settimane il suo cadavere è stato cercato nelle campagne di Novellara, nei dintorni dell’abitazione della famiglia Abbas. Le ricerche non hanno però portato a nulla ed è per questo che sono state sospese.

Nella mattinata di ieri 22 settembre 2021 è stato arrestato lo zio della vittima, Danish Hasnain, è stato bloccato dalla polizia francese a Parigi. Lui è uno dei cinque indagati per l’omicidio della 18enne, gli altri sono i genitori di Saman e due suoi cugini. Sin dall’inizio il fratello della giovane ragazza ha sempre sostenuto che ad ucciderla fosse stato lo zio. Nelle dichiarazioni rilasciate durante l’incidente probatorio aveva anche detto che i suoi genitori non sarebbero coinvolti con la morte della Abbas.

Ecco come è stato arrestato Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas