Nicolas Cage cacciato da un locale e scambiato per un senzatetto [VIDEO]

La notizia, riportata dal The Sun, ha fatto il giro del mondo.

I testimoni inizialmente non lo avevano neanche riconosciuto. Anzi, pensavano fosse un senzatetto e non Nicolas Cage.

Nicolas Cage caught ‘drunk and rowdy’ as he’s kicked out of a fancy Vegas restaurant https://t.co/u7di7deLfB pic.twitter.com/2wUamvmFDV — The Sun (@TheSun) September 24, 2021

L’attore è stato cacciato da un locale di lusso di Las Vegas perchè ubriaco e molesto.

I testimoni lo descrivono con barba lunga, pantaloni leopardati, una maglietta nera e i piedi scalzi, nel momento in cui ha avuto l’alterco con il personale del locale.

Nel video è evidente che ha molte difficoltà a mettersi le ciabatte, ad esempio.

Proprio lui, che ha vinto un premio Oscar interpretando un alcolizzato nel film “Via da Las Vegas“.

Nicolas Cage: le dichiarazioni del personale

Un uomo che ha assistito alla scena ha dichiarato: “Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe. Il personale ci ha detto che aveva bevuto shot di tequila e whisky Macallan 1980“.

“Gridava alle persone e cercava di attaccare briga, poi il personale gli ha chiesto di andarsene. Era così ubriaco che riusciva a malapena a mettersi le infradito prima di essere scortato fuori“.

Le telecamere della struttura hanno immortalato il momento in cui l’attore prova a confrontarsi con i gestori del locale, tentando di rientrare e venendo bloccato nuovamente. Alterato, stava creando difficoltà e imbarazzo tra il personale e i clienti.

Una vita turbolenta

L’alcol è un grave problema che riguarda l’attore americano, molto spesso al centro dell’attenzione pubblica.

Ne è un esempio il suo quarto matrimonio risalente al 2019, quando ha sposato la make-up artist Erika Koike, per poi ricorrere all’annullamento delle nozze dopo quattro giorni, dichiarando di essere stato troppo ubriaco quando le nozze si sono celebrate.

“Eravamo troppo ubriachi per capire cosa stavamo facendo. Lei mi aveva mentito, sia sul suo

passato, sia sulla natura di una relazione con un’altra persona“, avrebbe detto l’attore davanti al giudice.

Difficile la sua intera vita sentimentale. Nicolas Cage si è sposato altre tre volte.

La prima con Patricia Arquette nell’aprile del 1995 dalla quale ha divorziato nel 2001. La seconda è stata Lisa Marie Presley, sposata nell’agosto 2002.

La richiesta di divorzio sarebbe arrivata solo tre mesi dopo.

Dopo è stato il turno di Alice Kim, il matrimonio più lungo celebrato nel 2004, finito dopo 12 anni nel gennaio 2016, lontano dai riflettori e senza clamore.