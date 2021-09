L’imprenditore umbro Davide Pecorelli era scomparso nove mesi fa ed è stato ritrovato da pochi giorni al largo dell’isola di Montecristo, era su un gommone alla deriva. Intervistato da La Nazione ha spiegato di essere fuggito dall’Italia a causa dei molti debiti che aveva accumulato per il suo lavoro. Dipendenti e creditori lo perseguitavano ma lui non aveva soldi, per questo si è recato in Albania e ha simulato la sua morte.

Giunto a Tirana ha tentato di avviare un nuovo business ma ha fallito. In preda alla disperazione si è rivolto a un prete che lo ha convinto ad abbandonare l’idea del suicidio. A detta sua è stato proprio il sacerdote a consigliarli di fingere che fosse morto e di spostarsi in un paese dove nessuno lo avrebbe cercato. A Valona ha appreso dell’esistenza di un tesoro, per raggiungerlo avrebbe dovuto affrontare 27 miglia in mare aperto al Giglio.

Nei giorni scorsi era tornato a Roma da dove si sarebbe dovuto dirigere prima a Grosseto e poi al Giglio per cercare il tesoro. Il suo piano non è però andato a buon fine perché è stato fermato dai Carabinieri. Ora Davide Pecorelli rischia di affrontare guai penali per aver inscenato la sua morte e il prelievo di ossa da una fosse comune in Albania.

