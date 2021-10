Gregory Jarvis vince alla lotteria: muore annegato prima di ritirare il denaro

La vicenda si è svolta sulla baia di Saginaw, in Michigan, dove un uomo di 57 anni è morto annegato. La vittima è Gregory Jarvis, un uomo di Caseville negli Stati Uniti. Lo scorso 13 settembre aveva comprato un biglietto della lotteria al Club Keno al Dufty’s Blue Water Inn a Caseville. Un biglietto che si era poi rivelato essere vincente. Non una vittoria da poco, l’uomo avrebbe dovuto infatti incassare ben 45mila dollari, ma è morto prima di poterli ritirare.

Stando alla ricostruzione della locale Polizia quando l’uomo aveva scoperto di aver vinto alla lotteria non aveva subito incassato il denaro perché la sua tessera previdenza sociale non era stata ancora rinnovata. Per ricevere i soldi era un requisito indispensabile. Quando l’uomo è stato trovato morto aveva in tasca nel portafogli il biglietto vincente della lotteria. Il 57enne aveva diverse ferite alla testa, all’inizio infatti le forze dell’ordine avevano ipotizzato un’aggressione. L’esame autoptico ha poi chiarito che la causa della morte è l’annegamento, le ferite che ha riportato erano compatibili con una caduta da un’imbarcazione.

Gli agenti pensano che Gregory Jarvis è scivolato e ha battuto la testa mentre stava legando la sua barca, dopodiché è finito in acqua ed è annegato. Un amico della vittima ha fatto sapere che il 57enne era intenzionato a prendere i soldi della vittoria, l’uomo voleva recarsi poi in North Carolina per fare visita al padre e alla sorella. Dopo la sua morte saranno i suoi parenti ad incassare i soldi della vincita.

LEGGI ANCHE -> Evan ucciso di botte a un anno e mezzo, parla il padre: “Meritano l’ergastolo”