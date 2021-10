Rebecca Bettarini sposa l’ultimo erede degli zar di Russia

Dopo 104 anni la Russia ha celebrato un vero e proprio Royal wedding: quello tra il gran duca George Mikhailovich, ultimo erede degli zar, e Rebecca Bettarini, figlia dell’ambasciatore Roberto Bettarini, all’interno della Cattedrale San Isaac.

Un matrimonio in grande stile che ha riunito i reali di tutto il mondo: i duchi di Kent, i reali di Spagna, l’ex imperatrice dell’Iran e così via.

Russia: una storia d’amore lunga 10 anni

Rebecca Bettarini ha sempre vissuto tra Parigi, Roma, Caracas e Bruxelles, seguendo il lavoro del padre.

Lei e George, figlio del principe Franz Whilem di Prussia e della granduchessa Maria, si sono conosciuti dieci anni fa a un ricevimento all’ambasciata francese di Bruxelles.

In un’intervista George ha detto: “Prendemmo subito a chiacchierare di argomenti in comune. La frequentazione è stata naturale, spontanea: abbiamo scoperto di avere gli stessi valori, la medesima educazione. È nata un’amicizia profonda che poco a poco si è trasformata in amore”.

In una romantica vacanza in Spagna la proposta.

“Dovevamo prendere un volo per la Spagna e andare a trovare la madre di George che vive a Madrid. Lui insisteva che si dovesse fare tappa a Bruxelles: era lì che aveva nascosto l’anello. Nei suoi piani c’era una cena romantica a due che io, ignara, ho “rovinato” invitando un amico comune.

La mattina dopo, all’aeroporto, mi ha detto: “Avrei voluto dartelo ieri sera, nella città dove ci siamo conosciuti. Abbiamo viaggiato tanto insieme, ma il viaggio più bello è quello che inizieremo adesso, se tu mi dici sì”, ha raccontato Rebecca.

Chi è Rebecca Bettarini?

Rebecca Bettarini è figlia dell’ex ambasciatore italiano in Belgio Roberto Bettarini.

Dopo gli studi universitari in Italia è diventata la manager di un’azienda italiana in Russia. Oggi vive a Mosca, insieme al marito, con cui ha fondato una società di consulenza.

Rebecca presiede anche la Russian Imperial Foundation, una charity per la ricerca sul cancro ed è anche autrice di diversi romanzi con il nome di Georgina Perosch.

Qualche mese fa Rebecca si è convertita alla fede ortodossa e ha preso il nome di Victoria Romanovna.