Coronavirus, ecco la pillola di Merck: come funziona e cosa comporta

L’azienda farmaceutica statunitense Merck annuncia che prossimamente presenterà alla Food and Drugs Administration (FDA) la domanda per avere l’autorizzazione per un farmaco antivirale contro il Coronavirus.

Il farmaco sarà sviluppato dalla società e ha già dato ottimisti risultati dai test condotti finora.

In base ai risultati diffusi, il medicinale dimezza il rischio di ricovero e decesso a causa della malattia, quando somministrato nelle prime fasi dell’infezione virale.

Coronavirus, Merck: le parole di Anthony Fauci

Anthony Fauci, l’immunologo americano consulente scientifico della Casa Bianca, in un’intervista alla Cnn afferma: “Gli Stati Uniti voltano pagina rispetto al più recente balzo di casi di Covid“.

Nell’intervista Fauci definisce “impressionanti” i risultati della pillola anti-Covid di Merck.

L’azienda ha anche stipulato un accordo con gli Stati Uniti in base al quale, una volta raggiunta l’approvazione, fornirà circa 1,7 milioni di dosi.

Sulle tempistiche in merito all’approvazione Fauci non si sbilancia

Gli esperti precisano che il farmaco non può essere alternativa alle vaccinazioni, il percorso più efficace per porre fine alla pandemia di Coronavirus.

Cos’è la pillola anti Covid19?

Un farmaco antivirale che, durante lo studio clinico su 775 pazienti ha mostrato di ridurre del 50 per cento il rischio di ospedalizzazione e morte.

Questi risultati su pazienti adulti con un’infezione lieve o moderata, senza vaccino ma a rischio di malattia grave, come diabete, obesità, ecc.

I risultati sono arrivati pochi giorni fa dalle aziende che lo hanno prodotto: Msd, ovvero Merck e Ridgeback Biotherapeutics.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli scienziati.

Come funziona

Il farmaco si somministra due volte al giorno per cinque giorni se utilizzato nelle prime fasi dell’infezione.

L’azienda fa sapere che la pillola ha “un’efficacia consistente” contro le varianti del Covid19, compresa la Delta.

Nick Kartsonis, vicepresidente della ricerca clinica Merck, ha detto: “Essendo il primo antivirale orale che mostra un beneficio nei pazienti di diagnosi recente, è piuttosto notevole. E’ chiaramente un importante punto di svolta nell’evoluzione della nostra lotta contro il Covid19“.

Il costo per ogni ciclo di terapie sarà di 700 dollari.

