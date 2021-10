Francia, scandalo nella Chiesa: oltre 300.000 vittime di pedofili

Dal 1950, in Francia, quasi 300.000 minori sono stati vittime di pedofilia per mano di circa 3.200 funzionari religiosi.

Questo è quanto emerge dal rapporto della Commissione Indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (Ciase), presentato a Parigi durante una conferenza stampa.

Francia: la conferenza stampa e lo scandalo

La conferenza stampa, guidata da Jean-March Sauvé, Presidente della Ciase, ha evidenziato come il numero delle vittime potrebbe salire a 330mila se si includono gli abusi commessi dai membri laici della Chiesa.

“La Commissione ha lungamente deliberato ed è giunta ad una conclusione unanime: la Chiesa non ha saputo vedere, non ha saputo sentire, non ha saputo captare i segnali deboli“, ha dichiarato Sauvé.

“Dal 1950 al 2000 nessuno ha creduto alle vittime, ascoltate e si ritiene abbiano un po’ contribuito a quello che è accaduto loro“, ha aggiunto.

“Bisogna risarcire i danni subiti dalle vittime anche al di là dei danni identificati, caratterizzati della Chiesa, auspicando che l’indennizzo non venga considerato come un dono ma come qualcosa di dovuto dalla Chiesa“, ha concluso.

Le parole di Papa Francesco

“Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterla al centro della sua preoccupazione”, ha detto Papa Francesco, assicurando la sua preghiera.

“Preghiamo: a te Signore la gloria, a noi la vergogna, questo è il momento della vergogna”, ha rimarcato Bergoglio.

Il Papa ha sottolineato che dal rapporto “risultano purtroppo numeri considerevoli, molti di più di quelli probabilmente ci si aspettava. Incoraggio i vescovi e i superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano.

Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno di fronte a questa prova che è dura ma salutare. Invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti”, ha concluso Francesco.

La richiesta del perdono

Il Presidente della Conferenza episcopale francese, Eric de Moulins-Beaufort, ha espresso “vergogna e spavento” e chiede “perdono” alle vittime della pedocriminalità.

“Il mio desidero, oggi, è di chiedervi perdono, perdono ad ognuna ed ognuno di voi”, ha dichiarato Moulins-Beaufort, aggiungendo che “la voce delle vittime ci sconvolge, il loro numero ci devasta“.