Waukesha: Darrell Brooks Jr aveva già investito una donna dopo una lite

Darrell Brooks Jr è un rapper americano identificato e accusato di omicidio per la tragedia della parata a Waukesha, nel Wisconsin.

L’uomo ha investito 48 persone, tra cui 16 bambini, e 5 persone sono decedute a causa delle gravi ferite riportate.

Brooks si trova in custodia ed ha eseguito gli esami tossicologici. Daniel Thompson, Capo della Polizia di Waukesha, ha riferito che il gesto non è collegabile a un atto terroristico.

Brooks, che si definiva “il migliore della scena cittadina“, era già noto per un diverbio tra le mura domestiche.

Waukesha: le notizie sulla strage

Josh Kaul, Procuratore Generale, ha twittato: “Quello che è successo oggi a Waukesha è disgustoso e ho piena fiducia che i responsabili saranno assicurati alla giustizia”.

In un video si vede il momento in cui l’auto sfonda le barricate e si sente il suono di diversi colpi di pistola.

Il capo della polizia di Waukesha, Dan Thompson, ha reso noto che un ufficiale di polizia ha sparato con la sua pistola d’ordinanza per cercare di fermare il veicolo.

Nessun passante sarebbe stato ferito dagli spari.

Il capo della polizia Thompson, dopo un’ora, ha annunciato che il veicolo danneggiato è stato rintracciato dai poliziotti.

La sfilata, celebrata ogni anno la domenica prima del giorno del Ringraziamento, è patrocinata dalla Camera di Commercio della città.

Al momento le autorità sembrano escludere la pista dell’attentato terroristico.

5 morti e oltre 40 feriti

In un altro video diffuso sui social si vede un bambino che balla per strada mentre la macchina sfreccia a pochi metri da lui.

L’ospedale pediatrico di Milwaukee, il Children’s Wisconsin, ha affermato che non ci sono vittime tra i minori.

L’ospedale Froedtert di Milwaukee ha confermato alla Cnn che stanno curando persone rimaste ferite nell’attacco.

In queste ore si è appreso che le vittime sarebbero al momento cinque e che i feriti potrebbero essere più di quaranta.

“C’erano pompon, scarpe e cioccolata calda rovesciata ovunque. Ho dovuto passare da un corpo all’altro per trovare mia figlia”, ha detto al Milwaukee Journal Sentinel, Corey Montiho, un membro del consiglio scolastico di Waukesha.

“Mia moglie e le due figlie sono state sfiorate”, ha poi aggiunto.

Tra i feriti anche un prete cattolico, alcuni parrocchiani e scolari cattolici di Waukesha.

Chi sono le vittime?

Tamara Durant e Jane Coolidge di 52 anni sono le prime vittime identificate dopo la strage, insieme a Leanna Owens, 71 anni, Virginia Sorenson, 79 anni e Wilhelm Hospital di 82.

Le vittime si trovavano nel mezzo della parata per lo spettacolo “Dancing Grannies“.

Identificati altri 10 feriti, tutti bambini ricoverati in terapia intensiva con lesioni gravi alle ossa e alla testa.

Il bambino ferito più giovane ha solo 3 anni: trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Secondo le ultime dichiarazioni della polizia, Brooks stava cercando di sfuggire all’ennesimo arresto.