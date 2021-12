Moneglia, rocciatore disperso: riprese le ricerche del corpo

Riprendono le ricerche del corpo del giovane Pedro Lagomarsino, il rocciatore di 30 anni trascinato in mare da un’onda il 5 dicembre, mentre tentava di recuperare una fune che caduta sugli scogli.

Pedro si trovava su una falesia in località La Valletta nel Comune di Moneglia con la compagna, Camila Marquez di 28 anni.

L’elicottero dei Vigili del Fuoco sta sorvolando in questi giorni un tratto di mare vicino a Moneglia, tra Deiva Marina e Riva Trigoso, mentre dal porto di Sestri Levante sono partiti i sommozzatori dei vigili del fuoco e della Guardia costiera.

Il corpo, al momento, risulta ancora disperso in mare.

La compagna del ragazzo nei prossimo giorni dovrà parlare in Procura, con il maresciallo della Guardia Costiera, Roberto Masili, su quanto successo.

Moneglia (GE), equipaggio elicottero #vigilidelfuoco salva una donna bloccata su una falesia durante un’arrampicata. Ricerche in mare per un secondo scalatore caduto prima dell’arrivo dei soccorsi [#5dicembre 16:00] pic.twitter.com/yvqusy32LG — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 5, 2021

Moneglia: la dinamica dell’incidente

I ragazzi si sono recati a Moneglia per scalare una parete di falesia.

Il luogo si trova a strapiombo sul mare, bellissimo posto che da tanti anni attira tanti appassionati e turisti.

Secondo le ultime ricostruzioni, l’uomo si è calato per recuperare del materiale utile alla scalata, caduto vicino agli scogli.

Giunto nel punto individuato, un’onda l’ha travolto, trascinandolo in mare, dal quale non è ancora emerso.

Inutili i tentativi di resistere alla forza dell’acqua aggrappandosi alle rocce: Pedro è stato risucchiato verso il largo davanti agli occhi della ragazza che, spaventata, ha immediatamente lanciato l’allarme.

Intorno alle ore 12 i Vigili del Fuoco di Chiavari, insieme con il 118 e la guardia costiera, hanno immediatamente raggiunto il luogo dell’incidente.

La fidanzata del giovane è stata prelevata dall’elicottero e trasportata all’ospedale San Martino, illesa ma sotto choc.

Le operazioni sono ripartite grazie alle ottime condizioni meteorologiche.

Le ricerche continueranno.

Possibile che la corrente abbia portato lontano il corpo di Pedro ed è probabile che ricompaia più a ponente.

La zona della Valletta

Punta Moneglia è uno dei luoghi più suggestivi della costa tra Riva Trigoso e Moneglia.

In realtà il sentiero scende lievemente più a ovest, per raggiungere la piccola insenatura posta allo sbocco della Valletta.

Un settore di costa estremamente scenografico, tra enormi strati di arenaria che si spingono verso il mare per formare moli naturali, separati da profondi fiordi in miniatura.

Bellissimo il faraglione squadrato che chiude l’insenatura sul lato orientale.

Per raggiungere Punta Moneglia sono possibili due percorsi: il sentiero FIE ufficiale, che passa piuttosto in alto, e un sentiero in genere non indicato sulle carte che taglia a mezza costa più in basso.