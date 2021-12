Sofia Goggia, la regina delle nevi conquista tre vittorie consecutive

Sofia Goggia ha dominato nelle gare di Lake Louis.

In soli 3 giorni ha conquistato 2 successi nella discesa libera, la specialità dove è campionessa olimpica.

A queste si è aggiunta la vittoria nel Super-G, una specialità nella quale, in passato, a volte le era mancata la continuità.

Nel 2022 Sofia Goggia avrà l’onore di essere la portabandiera della spedizione italiana.

Un privilegio che si è meritata grazie al successo ottenuto 4 anni fa a PyeongChang, dove vinse la medaglia d’oro nella discesa libera.

Sofia Goggia trionfa al Super-G

Sofia Goggia felicissima dopo il trionfo nel Super-G.

“E’ stato un trittico pazzesco, tre vittorie in tre giorni non me le sarei mai aspettate. Oggi la gara è stata ancora più bella, l’anno scorso non ero riuscita a fare quel passo passando dalla discesa al supergigante“.

Questo il commento della bergamasca dopo il successo nelle due discese nella tappa per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22.

“Ho controllato molto la sciata nella prima parte, nella seconda mi sono scatenata e quando ho visto che ero davanti a Lara Gut e la mia luce era verde ho pensato subito di avere vinto.

Indosso due pettorali rossi, ci sarebbe tanto da festeggiare ma non dobbiamo deconcentrarci e rimanere sul pezzo. Già nel prossimo fine settimana ci saranno due supergiganti e ci aspettano nuove sfide, per cui non abbassiamo la guardia“.

Le sue passioni

Come dimostra la sua pagine Instagram, è diventata una fonte di ispirazione per i suoi follower e per gli amanti dello sci.

Oltre all’amore per la neve, Sofia divide la sua vita tra l’allenamento in palestra e la compagnia della sua cagnolino Belle.

Sofia è molto legata alla sua città ma ama anche il mare, dove adora nuotare.

Tra le sue passioni ci sono la lettura e la musica, con lo studio del pianoforte.