È Elon Musk l’uomo più ricco del 2021. Il Ceo di Tesla Motors – eletto da People persona dell’anno – riesce in un’impresa quasi impossibile, ovvero aumentare il proprio patrimonio nel secondo anno di pandemia e mantere così il primo posto nella classifica redatta da Bloomberg Billionaire Index. I 500 uomini presenti nell’elenco detengono un patrimonio complessivo di 8.400 miliardi dollari, più del Pil di ogni Paese del mondo, ad eccezione di Cina e Stati Uniti. Musk, in particolare, possiede 270 miliardi di dollari – il maggior livello di ricchezza mai raggiunto nell’era moderna, al netto dell’inflazione. Completano il podio Jeff Bezos – patron di Amazon – e Bernard Arnault, imprenditore francese e proprietario del marchio di lusso LVMH. Quarto Bill Gates, che scende in classifica a causa del divorzio milionario dalla moglie.

I 500 più ricchi del mondo, complice l’aumento di moltissimi beni e servizi – dalla criptovalute agli immobili fino alle materie prime – hanno aggiunto al proprio patrimonio più di mille milardi di dollari. Sempre nel corso del 2021 sono però aumentate le persone che vivono alle soglie dell’estrema povertà, circa 150 milioni. Secondo Bloomberg, è la prima volta nella storia che i primi 10 super – ricchi possiedono un capitale personale che supera i 100 miliardi di dollari. Uno dei fattori che ha permesso questa crescita esponenziale è stata la continua ed aumentata richiesta di hardware e piattaforme per la comunicazione e le attività a distanza. 8 dei 10 miliardi, infatti, sono imprenditori nel campo della tecnologia.

Ad esclusione di Arnault, le prime dieci posizioni sono occupate tutte da americani. Per la Cina, infatti, questo è stato l’anno peggiore da quando la nazione è stata inserita nelle classifiche di Bloomberg, complice la politica di “prosperità condivisa” promossa dal governo. Sono invece sei gli italiani presenti in elenco: Giovanni Ferrero e famiglia (37°), Leonardo Del Vecchio – fondatore di Luxottica – (39°) – Paolo Rocca e famiglia – ceo del gruppo Techint (204°), Silvio Berlusconi (301°), Miuccia Prada (477°) ed infine Patrizio Bertelli – ceo di Prada – (479°).

Fonte: Corriere della Sera