Canada: dal 7 gennaio vietate terapie di conversione dell’orientamento sessuale

Un traguardo storico è stato raggiunto oggi – 7 gennaio 2022 – in Canada: è stata ufficialmente vietata la terapia di conversione dell’orientamento sessuale e dell’indentità o espressione di genere. Con l’entrata in vigore della legge, quindi, sarà considerato un crimine fornire o promuovere pratiche atte a reprimere o cambiare l’orientamento sessuale di persone non eterossessuali o cisgender (cioè che non si riconoscono nel proprio sesso di nascita) o anche costringere qualcuno a sottoporsi a terapie con queste finalità. Prevista, in questi casi, una pena fino a cinque anni di carcere. In Canada terapie di conversione venivano praticate ormai da decenni, nonostante il parere fermamente contrario di gran parte della comunità scientifica. Nonostante il veto di alcuni politici conservatori, il provvedimento ha ottenuto il “royal assent” – un passaggio obbligato per l’entrata in vigore di una legge dopo trenta giorni – l’8 dicembre. A inizio dicembre, infatti, avevano espresso parere positivo all’approvazione sia il Senato sia la Camera canadesi.

Le pratiche di conversione sessuali – che hanno come scopo primario quello di cancellare i desideri omosessuali, considerati perversi ed immorali – possono arrivare ad essere anche particolarmente violente. Si passa infatti da preghiere collettive od esorcismi a percosse, privazione di cibo, elettrochoc ed abusi di vario genere e vengono applicate indifferentemente su adulti e bambini, causando spesso danni e traumi permanenti. Per questo una legge contro queste pratiche era ritenuta più che necessaria ed è stata accolta con entusiasmo e soddisfazione da quasi tutta la House of Commons canadese. Fra i maggiori sostenitori dell’abolizione delle terapie di conversione il primo ministro Justin Trudeau, il quale ha definito le pratiche spregevoli e degradanti. In tutto il mondo, però, – stando ad un report delle Nazioni Unite – le terapie di conversione sessuale sono legali ancora in 68 Paesi.

It’s official: Our government’s legislation banning the despicable and degrading practice of conversion therapy has received Royal Assent – meaning it is now law. LGBTQ2 Canadians, we’ll always stand up for you and your rights. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 8, 2021

Fonte: Open