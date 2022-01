I tragici fatti risalgono allo scorso 4 gennaio 2022 a Mislata, in Spagna, dove un gruppo di bambini è stato sbalzato da un castello gonfiabile mentre giocava. A causa di una forte raffica di vento il gioco si è sollevato uccidendo sul colpo una bambina di soli otto anni. Altri nove bambini erano rimasti coinvolti nel terribile incidente ed erano stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Tra loro una bimba di quattro anni era stata ricoverata nell’Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Valencia in condizioni disperate.

La giovanissima vittima non ce l’ha fatta, è morta nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio 2022 in ospedale a sei giorni dall’accaduto. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il sindaco della città nel dare l’annuncio si è detto profondamente scosso dall’accaduto e ha manifestato sostegno e vicinanza alle famiglie delle vittime.

La Polizia continua ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda in Spagna, a Mislata. I dovuti rilievi eseguiti sul castello gonfiabile chiariranno se il gioco era correttamente ancorato a terra.

