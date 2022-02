La piccola Paislee Shultis è stata ritrovata a New York dopo quasi tre anni, non si avevano più sue notizie dal 2019. Aveva solamente un anno quando era sparita, era stata affidata a genitori affidatari a Cayuga Heights. All’inizio si pensò subito che dietro la sua scomparsa c’erano i suoi biologici genitori, ma nonostante le diverse perquisizioni non era mai stata trovata.

Nei giorni scorsi qualcuno ha fatto una soffiata alla Polizia dicendo che la piccola di quattro anni si trovava nella contea di Ulster. Dove? All’interno di un’abitazione di Saugerties, casa che era stata già perquisita senza alcun esito positivo. Prima di riuscire a trovare la bimba gli agenti hanno perquisito a lungo la casa, era nascosta all’interno di una stanza sotto la scala, questa conduceva al seminterrato. Agli agenti il proprietario dell’abitazione aveva negato di essere a conoscenza di dove si trovasse la piccola Paislee Shultis. Uno di loro ha però notato qualcosa nella scala e hanno iniziato a cercare proprio lì. Dopo aver tolto diversi graditi di legno hanno visto dei piccoli piedi, si trovava proprio lì insieme alla madre biologica.

In seguito al ritrovamento la piccola è stata immediatamente trasportata in ospedale per degli accertamenti in merito alle sue condizioni di salute, fortunatamente sta bene. La madre biologica della bimba, il compagno e il padre di lui sono stati arrestati con le accuse di interferenza con la custodia di un minore e di mettere in pericolo il benessere di un bambino.

