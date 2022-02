È successo nei giorni scorsi a Brindisi, l’infermiera Sara Viva Sorge dopo due pesanti turni notturni di lavoro all’ospedale nella clinica di riabilitazione Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e ha perso la vita. Con la sua auto si è schiantata violentemente contro un palo della luce, le gravissime ferite riportate dalla 26enne non le hanno lasciato scampo, è morta praticamente sul colpo.

Aveva da poco conseguito la laurea e aveva iniziato a lavorare nella clinica di Brindisi da venti giorni. La sera prima dell’incidente parlando con un’amica si era lamentata del carico di lavoro che le era stato assegnato. Tramite un messaggio vocale le aveva detto: “Secondo te è normale? Oggi smonto e devo fare pure la notte”. Uno dei medici ha confermato che era stata una settimana molto pesante per la giovane infermiera, turni massacranti che l’avevano messa a dura prova. I suoi colleghi da oltre un anno denunciano turni di lavoro estenuanti, ma le cose in clinica non sono mai cambiate.

Sara Viva Sorge ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata per via della sua eccessiva stanchezza, aveva lavorato per due notti consecutive. Prime di mettersi al volante aveva inviato un messaggio al fidanzato, in questo aveva scritto: “Ho finito ora, sono stanca morta.” Dopo turni di lavoro davvero stancanti sarebbe dovuta finalmente tornare a casa a riposare ma ha perso la vita.

LEGGI ANCHE -> Caserta, donna incinta minacciata da due rapinatori: ha perso il bambino